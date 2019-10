Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Auto aufgebrochen und daraus Fahrrad gestohlen

VS-Villingen (ots)

In der Zeit von Sonntag, 20 Uhr, bis Montag, 14 Uhr, hat ein unbekannter Täter auf einem Parkplatz in der Straße "An der Kapelle" durch Einschlagen einer Seitenscheibe einen dort abgestellten schwarzen Fiat Panda aufgebrochen. Aus dem Fond des Wagens entwendete der Unbekannte ein Mountainbike der Marke Ghost, welches auf der umgeklappten Rückbank des Pandas abgelegt war. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Villingen (07721 601-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell