Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Unfallflucht auf dem Bauhaus-Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise

Donaueschingen (ots)

Zu einem Parkplatzunfall mit rund 2000 Euro Sachschaden an einem Mitsubishi Outlander und in der Folge zu einer Unfallflucht durch den Verursacher ist es am Montagnachmittag zwischen Donaueschingen und Hüfingen auf dem Bauhaus-Parkplatz in der Bregstraße gekommen. Im Zeitraum von 14.30 Uhr bis 15.00 Uhr fuhr der Fahrer eines größeren, vermutlich in Teilen gelb lackierten Fahrzeugs, möglicherweise eines Lastwagens oder eines Transporters, gegen das Fahrzeugheck des auf dem Parkplatz abgestellten SUVs der Marke Mitsubishi. Hierbei wurde die Heckklappe des Mitsubishis eingedellt und die hintere Scheibe des Wagens eingedrückt. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der unbekannte Verursacher davon. An den Beschädigungen des Mitsubishis waren gelbe Antragungen feststellbar. Die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise.

