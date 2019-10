Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim, Bundesstraße 27) 7000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

Bad Dürrheim, Bundesstraße 27 (ots)

Rund 7000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der am Montagabend, gegen 20.40 Uhr, auf der Bundesstraße 27 im Bereich des Gewerbegebietes Bad Dürrheim passiert ist. Dort musste ein Fahrer eines Audis verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender Autofahrer, ebenfalls mit einem Audi, erkannte die Situation zu spät und fuhr in das Heck des vor ihm abbremsenden Wagens. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Beide Audis waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell