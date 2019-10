Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Immendingen) Hund läuft vor Fahrrad

Immendingen (ots)

Am Sonntagnachmittag ist auf einem Feldweg zwischen Zimmern und Geisingen ein Hund vor ein Fahrrad gelaufen.

Ein 49-jähriger Radfahrer fuhr gegen 14.40 Uhr auf einem Waldweg von Zimmern in Richtung Geisingen. Auf der abschüssigen Strecke in Richtung Hintschingen/B311 rannte ihm von rechts ein frei laufender Hund vor sein Mountainbike. Der 49-Jährige stürzte und verletzte sich schmerzhaft. Nach dem Unfall ging er selbst ins Krankenhaus, um seine Verletzungen behandeln zu lassen. Der Hund hatte nach der Kollision ebenfalls leichtere Blessuren. Am Fahrrad entstand Sachschaden. Der Hundehalter ist bekannt.

