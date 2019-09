Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Wellendingen) Falscher Polizeibeamter in Untersuchungshaft

Wellendingen (ots)

Nachdem Betrüger Anfang September von einem Ehepaar in Wellendingen einen fünfstelligen Geldbetrag erbeutet haben, indem sie sich als Polizeibeamte ausgaben (wir berichteten) wurde einer der Täter nun festgenommen, nachdem er im Bereich Rosenheim (BY) eine weitere Straftat begehen wollte. Der 28 Jahre alte Mann wurde am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

