Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Gelb-schwarzes "Haibike" gestohlen

Hechingen (ots)

Ein unbekannter Dieb hat bereits am vergangenen Dienstag beim Aldi in der Eitel-Fritz-Straße ein E-Mountainbike gestohlen. Der Besitzer stellte sein Fahrrad der Marke "Haibike" gegen 17.30 Uhr an den Fahrradständer vor dem Eingang. Als er eine Viertelstunde später zurückkam, war sein mit Fahrradschloss gesichertes, gelb-schwarzes Mountainbike weg. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt wegen des Diebstahls und sucht Zeugen, denen der Täter mit dem entwendeten Fahrrad aufgefallen ist (Hinweistelefon 07471 9880 0).

