Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bärenthal) Metallstange fliegt gegen Mercedes - 10.000 Euro Schaden

Bärenthal (ots)

Am Montagmorgen hat ein per Tieflader transportierter Asphaltfertiger auf der L440 eine Metallstange verloren, die einen vorbeifahrenden Mercedes traf.

Der LKW mit Tieflader kam gegen 7.15 Uhr aus Egesheim und fuhr in Richtung Bärenthal. Auf der Fahrt löste sich an dem Asphaltfertiger, der auf dem Tieflader transportiert wurde, eine Metallstange. Die Stange wirbelte durch die Luft und traf einen vorbeifahrenden Mercedes. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell