POL-TUT: (Hechingen) Im Vorbeifahren Opel Astra gestreift - Verursacher flüchtet

Hechingen (ots)

Am Montagmorgen hat in der Schloßackerstraße ein VW Golf im Vorbeifahren einen stehenden Opel Astra gestreift. Der Verursacher fuhr weiter.

Der Opelbesitzer stand mit seinem Auto gegen 9.10 Uhr im unteren Teil der Schloßackerstraße. Von hinten kam ein bräunlicher VW Golf, der in Richtung Weilheimer Straße fuhr. Im Vorbeifahren streifte der VW den stehenden PKW und fuhr danach ohne anzuhalten weiter. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro. Der VW Golf verlor bei dem Unfall eine Zierleiste.

Das Polizeirevier Hechingen ermittelt wegen Unfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich dort zu melden (Telefon 07471 9880 0).

