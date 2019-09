Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Pfalzgrafenweiler) Unfallflucht in der Forststraße

Pfalzgrafenweiler (ots)

In der Forststraße ist über das Wochenende ein Ford Focus von einem rangierenden Auto beschädigt worden. Der Wagen stand von Sonntag, 15 Uhr, bis Montag, 8.30 Uhr, am Fahrbahnrand vor Gebäude Forststraße 11. An der Unfallstelle befindet sich die Zufahrt zu einem Garagenpark. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro. Ein Verursacher hat sich bisher nicht gemeldet. Der örtliche Polizeiposten ermittelt deshalb wegen Fahrerflucht und sucht Zeugen (Telefon 07445 8542 0).

