POL-TUT: (Tuttlingen) Neun Spielautomaten und einen Wandtresor geknackt

Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht zum Montag in einer Spielothek im Industriegebiet Nord neun Geldspielautomaten und einen Tresor geknackt. Geräte und Tresor wurden ausgeräumt.

Zwischen 23 Uhr und 6 Uhr stiegen die Unbekannten auf eines der Dächer des gewerblich genutzten Gebäudes in der Rudolf-Diesel-Straße. Von dort aus öffneten sie ein Fenster und stiegen ein. In der Spielothek hebelten die Eindringlinge neun Spielautomaten auf und brachen einen Tresor aus der Wand. Vorhandenes Bargeld steckten sie ein. Um nicht entdeckt zu werden, zerstörten die Täter die Alarmanlage. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 18.000 Euro.

Die Polizei bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen mitzuteilen (Hinweistelefon 07461 941 0).

