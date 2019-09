Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Obernheim) Müllverbrennung beim Sportheim

Obernheim (ots)

Ein unbekannter Abfallentsorger hat am Freitag auf dem Parkplatz des Sportheims Müll verbrannt. Zwischen 1.30 Uhr und 7 Uhr zündete er seinen Unrat, darunter ein Personalcomputer, verschiedene Bürogegenstände und Kunststoffe, auf dem Parkplatz an. Durch den Brand wurde die Teerdecke beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. Die Umgebung des Parkplatzes war durch das Feuer nicht in Gefahr.

