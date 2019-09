Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Außenspiegel an Autos abgetreten

Rottweil (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Sonntag, in der Zeit zwischen 1 Uhr und 11 Uhr, in der Schramberger Straße an acht Autos jeweils den rechten Außenspiegel abgetreten und an einem Mercedes den Mercedesstern abgebrochen. Der verursachte Sachschaden ist noch nicht beziffert. Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

