Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Handgreiflichkeiten bei privater Party

Tuttlingen (ots)

Am Sonntagmorgen wurde die Polizei zu einer privaten Hausparty gerufen, die offensichtlich aus dem Ruder lief. Gegen 8 Uhr verständigten Anwohner die Polizei über tätliche Auseinandersetzungen in einer Wohnung in der Schützenstraße. Im Hausflur stellten die Beamten eine größere Blutlache fest und wurden von rund einem Dutzend Personen in einer aggressiven und aufgeheizten Stimmung empfangen. Mit insgesamt drei Streifenbesatzungen betraten die Beamten die Wohnung. Mehrere der anwesenden Personen, im Alter zwischen 20 und 33 Jahren, waren leicht verletzt und blutverschmiert. Nach bisherigen Ermittlungen kam es aus nicht geklärter Ursache zu den Handgreiflichkeiten unter den Partygästen. Alle Gäste standen deutlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell