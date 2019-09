Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geisingen) Vorfahrt nicht beachtet

Geisingen (ots)

Ein verletztes Kind und rund 20.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Sonntag, gegen 22 Uhr, an der Autobahnanschlussstelle. Ein 19-jähriger Lenker eines Jaguar wollte nach dem Verlassen der Autobahn auf die Bundesstraße 311 einfahren. Hierbei missachtete der 19-Jährige die Vorfahrt einer 26-jährigen Mercedes-Fahrerin. Beim Zusammenstoß wurde ein 2-jähriges Kind im Mercedes leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in die Klinik eingeliefert werden. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell