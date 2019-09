Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhringen/ Autobahn 81) Führerschein nach rücksichtsloser und riskanter Fahrweise weg - Polizei sucht Zeugen

Vöhringen/ Autobahn 81 (ots)

Ein 23-jähriger BMW-Fahrer musste am Sonntagabend seinen Führerschein wegen rücksichtsloser und riskanter Fahrweise abgeben. Der 23-jährige Autofahrer war gegen 18.50 Uhr auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Singen unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Sulz und Oberndorf soll er auf dem Überholstreifen einen vorausfahrenden Porsche mit Lichthupe und dichtes Auffahren genötigt und bedrängt haben. Ferner soll der junge Mann mehrfach Fahrzeuge rechts überholt haben. Beamte der Verkehrspolizei konnten den blauen BMW M3 anhalten und kontrollieren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 23-Jährigen beschlagnahmt. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil (Tel.: 0741 34879-0) in Verbindung zu setzen.

