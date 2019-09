Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Deißlingen) Pfanne auf dem Herd vergessen

Deißlingen (ots)

Am Sonntagmorgen ist in der Römerstraße eine Küche in Brand geraten. Die Wohnungseigentümerin wollte gegen 7.50 Uhr in einer Pfanne das Frühstück zubereiten. Weil die 76-jährige Frau kurz abgelenkt war, geriet das Fett in der Pfanne in Brand. Alle Personen konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Der in Flammen stehende Herd und die brennende Dunstabzugshaube konnten von Anwohnern gelöscht werden. Die verständigten Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Deißlingen belüfteten das Gebäude noch ausgiebig. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht festgestellt.

