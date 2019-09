Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen/Rangendingen) Taschendiebe aktiv - Polizei sucht nach Pärchen

Hechingen/Rangendingen (ots)

Ein bisher unbekanntes Pärchen hat am Samstagmittag im Rangendinger EDEKA-Markt einer Kundin den Geldbeutel aus der im Einkaufswagen stehenden Tasche gestohlen.

Gegen 12.20 Uhr waren ein älterer, dicker Mann und eine schwarzhaarige Frau im EDEKA-Markt unterwegs und "checkten" im Vorbeigehen die Einkaufswagen von Kunden. So auch den Einkaufswagen der Geschädigten, die ihre Tasche im Wagen stehen hatte. Während die Frau der Kundin die Sicht versperrte, griff der Mann in die Tasche und klaute den Geldbeutel. Danach ging das Pärchen nach draußen zu einem Opel, in dem ein dritter Täter wartete, und fuhr davon. Die Tat wurde von der Überwachungskamera aufgezeichnet.

Genau gleich erging es einer Kunden des Netto-Marktes in Hechingen gegen 14 Uhr. Sie hatte ihre Geldbörse in einer Stofftasche, die im Einkaufswagen lag. Die Ermittler gehen davon aus, dass hier die gleichen Diebe aktiv waren.

Das Polizeirevier Hechingen ermittelt wegen Bandendiebstahl. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Pärchen und einem mit Fahrer besetzten, älteren Opel Astra geben kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07471 9880 0). Die Täterin trug zur Tatzeit einen auffallend gelben Rock.

