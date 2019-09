Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb-Betra) Einbrecher in Mehrfamilienhaus

Horb-Betra (ots)

Über das Wochenende sind unbekannte Einbrecher gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in der Haigerlocher Straße eingedrungen.

Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag hebelten die Täter ein Erdgeschossfenster auf und stiegen in das Haus am Ortsrand von Betra ein. Im Gebäude durchsuchten sie die Wohnungen im Erd- und Obergeschoss. Dabei schauten sie in sämtliche Schränke. Ob die Eindringlinge etwas gestohlen haben, ist bisher noch unbekannt. Es entstand Sachschaden.

Informationen über verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum nimmt das Polizeirevier Horb unter der Rufnummer 07451 96 0 entgegen.

