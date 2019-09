Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Seewald) Motorradfahrer nach Vorfahrtsunfall schwer verletzt

Seewald (ots)

Am Sonntagmittag ist ein 62-jähriger Motorradfahrer bei einem Vorfahrtsunfall auf der L362 zwischen Altensteig und Erzgrube schwer verletzt worden.

Gegen 13.30 Uhr fuhr der 62-Jährige an der Spitze einer fünfköpfigen Motorradgruppe auf der L362 in Richtung Erzgrube. Vom Parkplatz der Gaststätte "Pfaffenstube" bog unvermittelt ein Opel Meriva auf die Landstraße ab und nahm dem Motorrad die Vorfahrt. Die 80-jährige Opelfahrerin hatte die herannahende Biker-Gruppe nicht gesehen und stieß seitlich gegen das vordere Motorrad. Der 62-Jährige wurde mit seiner KTM nach links gedrückt und streifte einen am Fahrbahnrand parkenden Skoda. Nach dem Streifer stürzte der Motorradfahrer und blieb schwer verletzt liegen. Notarzt und Rettungsteam kümmerten sich um den Mann und brachten ihn nach der Erstversorgung ins Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 12.000 Euro. Die Landstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell