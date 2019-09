Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Tailfingen) Zwei Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß

A.-Tailfingen (ots)

Am Samstagmittag sind in der Konrad-Adenauer-Straße zwei Personenkraftwagen frontal zusammengestoßen. Beide Fahrerinnen verletzten sich dabei leicht.

Gegen 12.20 Uhr fuhr eine 19-jährige Frau in ihrem Opel auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Truchtelfingen. In Höhe des REWE-Marktes kam die 19-Jährige infolge gesundheitlicher Probleme so weit nach links, dass sie mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammenstieß. Die junge Frau und die 82-jährige Volkswagenfahrerin kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Da die schwer demolierten Autos nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie von einem Abschleppdienst geborgen werden.

