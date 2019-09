Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Beim Abbiegen Radfahrer gestreift - Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen (ots)

Ein dunkler Kleinbus hat bereits am Donnerstag an der Kreuzung Möhringer Straße / Wilhelmstraße beim Abbiegen einen Radfahrer erfasst und leicht verletzt.

Gegen 16.35 Uhr bog die Fahrerin des Mercedes Kleinbusses von der Möhringer Straße nach links in die Wilhelmstraße ab. Gleichzeitig überquerte ein Radfahrer am Fußgängerüberweg die Wilhelmstraße in Richtung Aesculap. Der Kleinbus streifte den Radfahrer im Vorbeifahren. Der 49-jährige Radler stürzte und verletzte sich leicht. Die Kleinbusfahrerin setzte ihre Fahrt ohne anzuhalten fort.

Das Polizeirevier Tuttlingen ermittelt wegen Unfallflucht und sucht nach Zeugen. Wer den Unfall gesehen hat wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07461 941 0).

