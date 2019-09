Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Traktor überschlägt sich - Fahrer schwerverletzt

Tuttlingen (ots)

Auf dem landwirtschaftlichen Weg vom Aichhalder Hof zur B14 ist am Freitagmittag ein Traktor von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Mit schweren Verletzungen kam der Fahrer ins Krankenhaus.

Gegen 13.40 Uhr fuhr der 64-Jährige mit einem gemieteten Traktor auf dem landwirtschaftlichen Weg vom Aichhalder Hof in Richtung B14. Im Bereich eines geraden Teilstücks war der Fahrer kurz abgelenkt und kam deswegen nach links auf das Bankett. Reflexartig zog er den Traktor nach rechts und übersteuerte dabei. Nach einem Überschlag landete der Traktor auf einer Wiese. Bei dem Unfall verletzte sich der Traktorfahrer schwer. Ein Rettungsteam brachte ihn ins Krankenhaus. An dem Traktor entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 90.000 Euro.

