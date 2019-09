Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Renault prallt gegen parkenden BMW - Fahrer hat fast zwei Promille

Tuttlingen (ots)

Mit fast zwei Promille ist am Freitagabend ein 66-jähriger Autofahrer in der Unteren Vorstadt beim Einparken gegen eine Renault geprallt und danach weggegangen.

Gegen 18 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein Renault Megane einparkte und dabei gegen einen BMW stieß. Der Renaultfahrer stieg aus und ging weg. Deswegen sprach ihn einer der Zeugen an und stellte dabei fest, dass der Mann nach Alkohol riecht. Der Unfallverursacher verschwand nach dem Gespräch in einem nahe gelegenen Haus. Die Polizei wurde verständigt und stattete dem 66-Jährigen einen Besuch ab. Nachdem er nicht öffnete, ordnete der zuständige Bereitschaftsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil eine Wohnungsdurchsuchung und eine Blutentnahme an. Schließlich öffnete der Gesuchte die Tür. Der auf freiwilliger Basis durchgeführte Atemalkoholtest endete, etwa eine Stunde nach dem Unfall, mit einem Ergebnis von 1,84 Promille. Sein Führerschein wurde deswegen sofort einbehalten. An dem BMW entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von zirka 800 Euro.

