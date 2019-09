Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb a.N.) Unfallflucht beim Medizinischen Versorgungszentrum

Horb a.N. (ots)

Auf einem privaten Stellplatz an der REHA-Zufahrt im Burgstall ist am Freitagabend ein schwarzer Kia angefahren und beschädigt worden. Der Kia stand zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr am Unfallort. Der Unfallverursacher ist abgehauen. An dem PKW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.

Das Polizeirevier Horb sucht Zeugen für die Unfallflucht. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 07451 96 0 entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

