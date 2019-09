Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Waldachtal) 23-Jähriger fährt gegen Baum

Waldachtal (ots)

In der Nacht zum Samstag ist ein 23-jähriger Autofahrer auf der Landstraße zwischen Cresbach und Durrweiler von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Dabei wurden er und sein Beifahrer verletzt.

Kurz vor 2 Uhr kam der junge Mann mit seinem BMW wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links in den Grünstreifen. In der Folge übersteuerte er sein Auto, drehte sich auf der Straße, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und "fällte" dabei einen Baum. Danach fuhr er die angrenzende Böschung hinunter und blieb am Ende in einer Wiese stehen. Er und sein Beifahrer konnten mit leichten Verletzungen aussteigen. Allerdings hatte der Fahrer getrunken, weshalb ein Atemalkoholtest und danach ein Blutentnahme fällig war. Der Alkoholtest endete mit einem Ergebnis von 1,14 Promille. Seinen Führerschein nahm die Polizei in Verwahrung. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro. Um die Bergung seines Autos kümmerte sich der 23-Jährige selbst.

