Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Unfallflucht auf dem Parkplatz "Rogg&Roll": blauer VW Golf gesucht

Balingen (ots)

Die Fahrerin eines blauen VW Golf hat am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz des Möbelhauses "Rogg&Roll" einen Unfall verursacht und ist danach abgehauen. Die Polizei sucht Zeugen.

Kurz vor 15 Uhr konnte die Besitzerin eines Mercedes beobachten, wie ein blauer VW Golf, am Steuer eine blonde kurzhaarige Frau, rückwärts aus ihrer Parkbucht fuhr und dabei gegen ihre A-Klasse stieß. Der Mercedes wackelte deutlich sichtbar. Bis die 68-Jährige nach Draußen gelaufen war, fuhr der VW bereits auf der Straße "Wasserwiesen" in Richtung Kreisverkehr davon. An dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.

Die Geschädigte erstattete Anzeige, die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Wer Hinweise zur Unfallverursacherin und ihrem blauen VW Golf geben kann wird gebeten, mit dem Polizeirevier Balingen Kontakt aufzunehmen (Telefon 07433 264 0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell