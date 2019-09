Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) 20-jähriger Autofahrer landet betrunken auf dem Dach

Baiersbronn (ots)

Am Freitagabend ist in Heselbach ein junger Autofahrer alkoholbedingt von der Straße abgekommen und im Graben gelandet.

Gegen 20.15 Uhr fuhr der 20-Jährige in seinem Audi auf der Murgtalstraße in Richtung Norden. Zirka 200 Meter nach der S-Bahn Haltestelle Heselbach kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und landete im unbefestigten Straßengraben. In der Folge überschlug sich der Audi, kam auf die Bundesstraße zurück und blieb dort auf dem Dach liegen. Der junge Fahrer konnte ohne Verletzungen aus seinem Auto aussteigen. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der 20-Jährige getrunken hatte. Der sich anschließende Atemalkoholtest endete mit dem eindeutgen Ergebnis von fast zwei Promille. Folgen waren eine Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins. An dem Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der PKW wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell