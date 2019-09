Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Unbekannter klemmt Schrauben unter Autoräder

VS-Schwenningen (ots)

In der Neckarstraße hat ein unbekannter Täter unter die Räder eines parkenden PKWs jeweils eine Schraube geklemmt, um einen "Platten" zu verursachen.

Die Skoda-Besitzerin stellt in der Freitagnacht beim rückwärts Ausparken fest, dass ihr Auto irgendwie blockiert wird. Sie stieg aus und schaute zusammen mit ihrem Freund nach der Ursache. Dabei stellten sie gegen 23.10 Uhr fest, dass unter drei Räder Schrauben geklemmt waren, um die Reifen platt zu machen. Die vierte Schraube entdeckten sie leider nicht, was die junge Frau beim Wegfahren schnell bemerkte. Die Schraube bohrte sich in den vorderen rechten Reifen, der danach komplett die Luft verlor.

Die 19-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei, die jetzt wegen Sachbeschädigung ermittelt. Es werden Zeugen gesucht, die am Freitag, zwischen 22.30 Uhr und 23.10 Uhr, in der Neckarstraße, gegenüber des Neubaus der Stadthalle, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben (Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500 0).

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell