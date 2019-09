Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen) Delle in Kotflügel - Zeugen gesucht

St. Georgen (ots)

In der Nacht zum Samstag hat ein unbekannter Täter in der Friedrich-Ebert-Straße mutwillig eine Delle in den vorderen rechten Kotflügel von einem Ford geschlagen oder getreten. Der Pkw stand über Nacht am Gehweg nahe der Firma Obergfell.

Das örtliche Polizeirevier ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen des Vorfalls. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 07724 9495 0 entgegen genommen.

