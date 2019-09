Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Top10: Autospiegel abgetreten

Balingen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag beim TOP10 an drei Personenkraftwagen die Außenspiegel abgetreten. Die drei Fahrzeuge, ein BMW, ein Hyundai Tucson und ein VW Golf, standen zur Tatzeit auf dem Mitarbeiterparkplatz der Discothek. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Das Polizeirevier Balingen sucht Zeugen der Sachbeschädigungen. Hinweise werden unter der Rufnummer 07433 264 0 entgegen genommen.

