Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: Villingen-Schwenningen: Unbekannter Täter zersticht Reifen von geparkten Autos in Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in VS-Villingen die Reifen von mehreren geparkten Autos zerstochen. Die beschädigten Fahrzeuge standen vor der Fideliskirche, in der Zeppelinstraße und in der Herdstraße im Bereich der Kaufmännischen Schule. Die Tatzeit lässt sich auf Freitag zwischen 22:45 und 23:45 Uhr eingrenzen. Mutmaßlich kam der, bzw. kamen die Täter aus Richtung Färberstraße. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen zu melden - Telefonnummer: 07721 6010.

