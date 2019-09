Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: Baiersbronn - Pkw-Lenker wird bei Frontalkollision mit Lkw getötet

Baiersbronn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Baiersbronn wurde heute Nachmittag ein 66-jähriger Autofahrer getötet. Der Autofahrer war kurz nach 16.00 Uhr auf der B 462 von Freudenstadt in Richtung Baiersbronn unterwegs, als er zwischen Friedrichstal und Baiersbronn aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur geriet und dort frontal mit einem entgegenkommenden 40 Tonner zusammenstieß. Während der 66-Jährige in seinem Pkw eingeklemmt und tödlich verletzt wurde, blieb der 54-jährige Lkw-Fahrer unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Neben den Einsatzkräften des Rettungsdienstes war auch die Feuerwehr aus Baiersbronn mit mehreren Wehrleuten an der Unfallstelle. Die B 462 ist aktuell zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge in beide Richtungen gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich noch bis in den späten Abend andauern.

