Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Furtwangen) 22-Jähriger sitzt betrunken in laufendem Auto

Furtwangen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag ist in der Lochhofstraße ein besinnungsloser und scheinbar verletzter Autofahrer, in seinem laufenden Volkswagen sitzend, von einem Passanten angetroffen worden. Beim Eintreffen der verständigten Rettungskräfte saß der junge Mann immer noch ohne Besinnung auf dem Fahrersitz, hatte den Motor laufen und Licht eingeschaltet. Verletzt war der 22-Jährige nicht, hatte sich aber heftig erbrochen. Der Betroffene war erkennbar alkoholisiert. Vieles deutete darauf hin, dass der 22-Jährige selbst mit seinem Auto in die Lochhofstraße gefahren ist, obwohl er es gegenüber der Polzei bestritt. Die diensthabende Staatsanwältin ordnete deswegen die Entnahme von zwei Blutproben und die Beschlagnahme des Führerscheins an. Das Polizeirevier St. Georgen ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr.

