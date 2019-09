Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Unterkirnach) Carport brennt

Unterkirnach (ots)

Am Donnerstag ist in Breitbrunnen ein Carport in Brand geraten. Die Brandursache ist unbekannt.

Gegen 15.20 Uhr musste die Feuerwehr zu einem Brand in die Siedlung "Breitbrunnen" ausrücken. Dort stand ein Carport in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Das nahe stehende Wohnhaus geriet durch den Brand nicht in Gefahr. Die Brandursache ist bislang unklar. Das Polizeirevier St. Georgen ermittelt. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 17 Löschkräften am Brandort. Über die Höhe des Sachschadens gibt es noch keine Schätzungen.

