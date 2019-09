Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf) Roller-Fahrer durch aggressive Fahrweise aufgefallen - Polizei sucht Zeugen

Oberndorf (ots)

Am Mittwoch, gegen 20.30 Uhr, verständigte ein Verkehrsteilnehmer die Polizei über einen Roller-Fahrer, der wegen seiner aggressiven Fahrweise aufgefallen war. Der Roller-Fahrer habe auf der Strecke von Waldmössingen bis Bochingen mehrfach gefährlich überholt. Beamte des Polizeireviers Oberndorf konnten das mit zwei Personen besetzte Zweirad auf Höhe von Irslenbach entdecken. Beim Erkennen des Streifenwagens flüchtete das Duo mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Teckstraße und missachtete die Anhaltesignale der Ordnungshüter. Letztendlich überquerten die beiden Rowdies eine Grünfläche und konnten über einen Radweg entkommen. Der zurückgelassene Roller und die beiden Schutzhelme konnten am Schwedenbau aufgefunden werden. Der Roller war gestohlen und wurde in der Nacht vom 31.8. auf den 01.09. im Raum Blumberg entwendet.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei noch Zeugen.

Wem ist der Piaggio-Roller mit VS-Kennzeichen noch aufgefallen?

Wer kann Hinweise zu den Besitzern der beiden abgebildeten Schutzhelme geben?

Hinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf (Tel.: 07423 8101-0) entgegen.

