Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Beim Linksabbiegen Gegenverkehr übersehen

Balingen (ots)

Beim Linksabbiegen hat ein Autofahrer am Donnerstagmorgen in der Behrstraße den Gegenverkehr übersehen. Bei der Kollision entstand Sachschaden.

Kurz vor 9 Uhr fuhr der spätere Unfallverursacher mit seinem Dacia auf der Behrstraße in Richtung Albrechtstraße. Kurz nach der Einmündung der Hermann-Berg-Straße bog er nach links in eine Hofzufahrt ab. Dabei übersah der 67-Jährige einen entgegekommenden Smart und stieß mit ihm zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 7500 Euro. Verletzt wurde niemand.

