Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rangendingen) Unfall auf der Kreisstraße bei Weilheim: 17-Jähriger schwerverletzt

Rangendingen (ots)

Bei einem Vorfahrtsunfall auf der K7164 bei Weilheim hat sich ein 17-jähriger Motorrollerfahrer am Donnerstag schwere Verletzungen zugezogen.

Der Jugendliche fuhr gegen 17.40 Uhr auf dem Verbindungsweg von Wessingen in Richtung der Kreisstraße bei Weilheim. An der Einmündung des Verbindungsweges in die K7164 nahm er einem aus Richtung Weilheim kommenden Opel Corsa die Vorfahrt. Bei der Kollsison verletzte sich der 17-Jährige schwer. Ein Rettungsteam brachte ihn nach der Erstversorgung ins Krankenhaus. Die 35-jährige Beifahrerin im Opel wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1300 Euro.

