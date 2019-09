Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Furtwangen) Auto gegen Baum

Furtwangen (ots)

Am Donnerstagmorgen ist ein 41-jähriger Opel Fahrer in der Mark-Kurve wegen zu hoher Geschwindigkeit ins Schleudern geraten und in der Folge gegen einen Baum geprallt. Dabei entstand an seinem Pkw ein Schaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Der 41-Jährige war alleine beteilgt. Er blieb unverletzt.

