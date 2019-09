Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Deißlingen) Einbruch in Getränkemarkt

Deißlingen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch in einen Getränkemarkt in der "Kurze Straße" eingedrungen. Die Einbrecher stemmten mit einem Werkzeug eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt in den Verkaufsraum. Nach bisherigen Ermittlungen entwendeten die Eindringlinge eine Spardose mit rund 30 Euro Bargeld und zwei USB-Sticks. Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

