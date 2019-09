Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Versuchter Einbruch in Büro- und Werkzeugcontainer einer Baufirma an der Bundesstraße 27

Bad Dürrheim (ots)

Im Zeitraum vom vergangenen Freitag bis Mittwochmorgen haben unbekannte Täter im Bereich einer Baustelle an der Bundesstraße 27, direkt unterhalb der Brückenüberführung der Kreisstraße 5705 versucht, einen Bürocontainer sowie einen Werkzeugcontainer einer Baufirma aufzubrechen. Nachdem dies nicht gelang, entwendeten die Täter von einem auf dem Baugelände abgestellten Radlader den Zündschlüssel, welcher in einem Seitenfach des Baustellenfahrzeugs verstaut war. Mit hoher Wahrscheinlichkeit besteht ein Tatzusammenhang mit dem Einbruch in die unweit entfernte Kurgärtnerei (wir berichteten bereits https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/4385489 ) Auch zu dieser Tat bittet die Polizei Bad Dürrheim (07726 93948-0) um Hinweise.

