Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Gegen geparkten VW Bus gefahren - 22.000 Euro Schaden

VS-Villingen (ots)

Rund 22.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls durch Unachtsamkeit, den eine 65-jährige Autofahrerin am Mittwochvormittag im "Kopsbühl" verursacht hat. Dort war die Frau gegen 11.30 Uhr mit einem Opel Combo unterwegs, fuhr zu weit rechts und prallte mit voller Wucht gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW Bus. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde der VW Bus rund acht Meter nach vorne geschoben. An dem schon älteren Opel entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 4.000 Euro, an dem VW Bus ein Schaden von etwa 18.000 Euro. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell