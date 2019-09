Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Dunstabzug fängt Feuer

Balingen (ots)

Zu einem Küchenbrand ist die Balinger Feuerwehr am Mittwochnachmittag in die Gymnasiumstraße ausgerückt. Dort brannte es in der Küche einer Wohnung. Wie sich herausstellte, hatte der Dunstabzug Feuer gefangen. Eine anwesende Hausbewohnerin hatte die Flammen bis zum Eintreffen der Brandbekämpfer bereits gelöscht. Laut Auskunft der Feuerwehr war ein technischer Defekt die Ursache. Die näheren Umstände sind allerdings noch unklar. Das Polizeirevier Balingen hat Brandermittlungen aufgenommen. Der entstandene Schaden wird auf zirka 5000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit zwei Löschfahrzeugen und 10 Einsatzkräften am Brandort.

