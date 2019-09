Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Auto gegen Lastzug - 8000 Euro Schaden

A.-Ebingen (ots)

Beim Einfädeln hat ein Mercedes Fahrer am Mittwochvormittag in der Goethestraße einen Lastzug übersehen. Der 86-Jährige fuhr in Höhe der Volksbank von einem Parkstreifen auf die Straße und stieß dabei gegen einen Scania mit Anhänger. Er hatte den LKW nicht kommen sehen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro.

