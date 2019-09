Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Empfingen) Pedale verwechselt - vier Autos beschädigt

Empfingen (ots)

Gas statt Bremse - diese Verwechslung hat am Mittwochmittag in der Marktstraße bei einem Verkehrsunfall einen Schaden in Höhe von etwa 13.000 Euro verursacht.

Gegen 13.30 Uhr kamen sich in der Marktstraße, auf Höhe der Querverbindung zur Mühlheimer Straße, zwei Autos entgegen. Beide Fahrerinnen bremsten, um der Anderen die Vorbeifahrt zu ermöglichen. Eine der beiden verwechselte dabei das Brems- mit dem Gaspedal. Die 56-jährige VW Fahrerin schoss nach vorne, rammte in der Folge zuerst den entgegen kommenden Opel und danach zwei am Straßenrand parkende PKW. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell