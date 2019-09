Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Vorfahrt genommen

Freduenstadt (ots)

Bei einem Vorfahrtsunfall an der Einmündung der König-Wilhelm-Straße in die Hohenrieder Straße ist am Donnerstagmorgen Sachschaden entstanden.

Ein Fiat fuhr gegen 8 Uhr auf der Hohenrieder Straße in Richtung Bahnhofstraße. An der Einmündung übersah die 53-jährige Fiat Fahrerin einen von rechts aus der König-Wilhelm-Straße kommenden Opel und nahm ihm die Vorfahrt. Bei der sich anschließenden Kollision entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell