Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) In Gärtnerei der Kur- und Bäder GmbH eingebrochen und hochwertige Gartengeräte gestohlen

Bad Dürrheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind unbekannte Täter in die Gärtnerei der Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim eingebrochen und haben daraus hochwertige Gartengeräte und Maschinen gestohlen. Die "Kurgärtnerei" befindet sich südlich, etwas außerhalb von Bad Dürrheim, direkt an der Abfahrt der Bundesstraße 27 und der in Richtung Oberbaldingen/Geisingen führenden Kreisstraße 5705. Die Zufahrt zur Gärtnerei und einem Betriebsgelände einer Baufirma erfolgt von der K 5705 direkt gegenüber der Einmündung Salinenstraße. Über das angrenzende Betriebsgelände der Baufirma gelangten die Täter vermutlich mit einem Kleintransporter oder ähnlichem Fahrzeug an die Rückseite des Werkstattgebäudes der Gärtnerei. Nach dem Aufhebeln eines Fensters drangen die Einbrecher in die Kurgärtnerei ein und erbeuteten daraus eine für Arbeiten bereitgelegte Motorsense, ein Stromaggregat sowie vier Motorsägen. Mit dem größeren Fahrzeug transportierten die Täter die erbeuteten Gartengeräte und Maschinen schließlich über das angrenzende Betriebsgelände ab. Möglicherweise erfolgte die Tat am frühen Montagabend, in der Zeit zwischen 19 Uhr und 20 Uhr. Zu dieser Zeit wurde im Bereich der Kurgärtnerei ein dunkler Kastenwagen gesehen. Die Polizei Bad Dürrheim hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise. Personen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag oder auch am frühen Montagabend verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Kurgärtnerei gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Dürrheim (07726 93948-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell