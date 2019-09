Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuningen - Talheim, B 523) Handy benutzt und von der Straße abgekommen - Autofahrer leicht verletzt

Tuningen - Talheim, Bundesstraße 523 (ots)

Ein 33-jähriger Fahrer eines Opel Agila hat am Mittwochmorgen, gegen 07.15 Uhr, während der Fahrt zwischen Tuningen und Talheim auf der Bundesstraße 523 sein Handy benutz, ist so von der Straße abgekommen und bei einem folgenden Unfall leicht verletzt worden. Der Mann war etwa im Bereich der Abzweigung zur Mülldeponie Tuningen auf der B 523 unterwegs, als er sich durch die Nutzung des Handys ablenken ließ. Hierbei kam der Opel auf den unbefestigten Grünstreifen. Bei einer heftigen Gegenlenkung drehte sich der Wagen um die eigene Achse, kippte um und blieb schließlich auf der Seite liegen. Bei dem Unfall zog sich der 33-jährige Autofahrer leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Die B 523 musste im Bereich der Unfallstelle kurzfristig voll gesperrt werden. Dies führte zu teils erheblichen Behinderungen für den morgendlichen Berufsverkehr.

