Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Motorradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

VS-Villingen (ots)

Bei einem Auffahrunfall, der sich am Dienstag, gegen 17 Uhr, auf dem Fürstenbergring im Bereich der Abzweigung Altstadtstraße zwischen einem Audi und einem Motorrad ereignet hat, ist der Biker leicht verletzt worden. Der 29-jährige Fahrer des Audis fuhr - von der Donaueschinger Straße kommend - auf dem Fürstenbergring und wollte nach links auf die Altstadtstraße abbiegen. Beim Abbiegevorgang musste der Audi-Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Der mit einer Yamaha nachfolgende Biker reagierte zu spät, prallte in das Heck des zum Stehen gekommenen Audis und stürzte. Hierbei zog sich der 48-jährige Motorradfahrer leichtere Verletzungen zu und musste über Nacht stationär in einer Klinik aufgenommen werden. Am Morgen des Folgetages konnte der 48-Jährige das Krankenhaus wieder verlassen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand bei dem Unfall rund 6000 Euro Schaden.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell