POL-TUT: (VS-Villingen) Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Ein alkoholisierter Fahrer eine Mercedes hat am Mittwochmorgen, gegen 06.40 Uhr, einen Unfall an der Kreuzung der Ewald-Huth-Straße mit der Lorettostraße und der Roderstraße verursacht. Der 27-Jährige Mercedes-Fahrer war auf der Ewald-Huth-Straße unterwegs und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Heidplatz überqueren. Hierbei achtete der junge Mann nicht auf die Vorfahrt einer 44-jährigen Frau, die sich mit einem Renault Twingo auf der bevorrechtigten Roderstraße/Lorettostraße der Kreuzung näherte. Bei einem folgenden Zusammenstoß der beiden Autos wurden keine Personen verletzt. Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem 27-Jährigen ergab rund 0,9 Promille. Nach der Entnahme einer Blutprobe und der Abgabe des Führerscheines muss sich der junge Mann nun noch in einem Strafverfahren für die Fahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall verantworten.

