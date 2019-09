Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Scheibe an zwei geparkten Autos eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise

VS-Villingen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind an zwei abgestellten Autos in Villingen Fahrzeugscheiben eingeschlagen worden. An einem in der Schlachthausstraße abgestellten Wagen schlug ein Unbekannter die Scheibe an der Beifahrertüre ein. In den frühen Morgenstunden des Mittwochs, im Zeitraum von 02.00 Uhr bis 03.40 Uhr, machte sich ein Unbekannter in der angrenzenden Mühlenstraße, auf dem Betriebsgelände der "Kutmühle" an einem dort abgestellten Mercedes zu schaffen und beschädigte die Scheibe der Fahrertüre. In beiden Fällen bittet die Polizei Villingen (07721 601-0) um Hinweise.

